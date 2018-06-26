النظام يعزل الريف الشمالي لدرعا.. ويسيطر على بصر الحرير

تمكنت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من السيطرة على كامل بلدتي #بصر_الحرير ومليحة العطش الاستراتيجيتين والواقعتين بالقطاع الشرقي من ريف #درعا، حيث مكنتها هذه السيطرة من وصل مدينة أزرع بمحافظة #السويداء، بالإضافة لعزل الريف الشمالي الشرقي لدرعا.

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تواصل العمليات العسكرية والقصف الجوي بالبراميل المتفجرة والقصف البري بوتيرة متصاعدة هي الأعنف منذ بداية الحملة العسكرية لقوات النظام على الريف الشمالي والشمالي الشرقي لدرعا.

ويتزامن هذا مع تعزيزات عسكرية تستقدمها الفصائل من #القنيطرة لصد محاولات تقدم النظام وحلفائه.

في المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير بشأن تصاعد أعمال العنف جنوب غربي سوريا ونزوح ما يقرب من 45 ألف شخص تجاه الحدود الأردنية بسبب القتال هناك.

كما دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا وممثلين عن فرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية والولايات المتحدة إلى إنهاء فوري للعنف في سوريا.