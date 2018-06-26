ضرب مخازن أسلحة لحزب الله بدمشق.. وإسرائيل تلتزم الصمت

استهدف صاروخان "مجهولان" ليل الاثنين مخازن أسلحة لميليشيات حزب الله قرب #مطار_دمشق الدولي.

وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا" أن صاروخين إسرائيليين سقطا قرب مطار دمشق من دون توضيح طبيعة الموقع المستهدف، ولا ما إذا كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن "الصاروخين الإسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار"، مشيراً إلى أن "القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة". وأضاف "فشلت مضادات النظام باعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها"، مشيرا إلى أن الضربة وقعت في الساعة 1,00 الثلاثاء (22,00 ت غ الاثنين.

في حين، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على أسئلة "لا نعلق على المعلومات الصادرة من الخارج".

أما القوات الروسية الموجودة في #سوريا فلم تعلق عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي على القصف الإسرائيلي.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011 قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا، وطال القصف مرات عدة مواقع قرب مطار دمشق الدولي.

وفي 17 حزيران/يونيو، استهدفت ضربات جوية مواقع عسكرية قرب الحدود السورية العراقية في شرق البلاد، وأسفرت عن سقوط عشرات المقاتلين العراقيين الذين يقاتلون إلى جانب القوات السورية الحكومية. وقال مسؤول أميركي وقتها إن واشنطن تعتقد أن إسرائيل المسؤولة عن تلك الضربات.

وفي أيار/مايو أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ نسبتها إلى إيران ضد مواقع في هضبة #الجولان المحتلة.

وتحوي منطقة مطار دمشق مواقع لقوات النظام، والمبنى الزجاجي الذي يضم قيادة القوات الإيرانية، ومخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله.