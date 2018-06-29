سوريا.. أنباء عن هدنة جديدة في درعا تقود إلى "مصالحة"

قال مصدر رسمي أردني اليوم الجمعة إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا سيفضي إلى "مصالحة" بين المعارضة وقوات الحكومة.



ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن التقارير التي تحدثت عن الاتفاق في المنطقة التي تشن فيها قوات الحكومة السورية هجوما منذ الأسبوع الماضي لاستعادة أراض تسيطر عليها المعارضة.

وقبل ذلك أعلن الإعلام التابع لميليشيا حزب الله اللبناني أن قوات النظام سيطرت على تل يطلُ على الطريق الواصل بين شرق محافظة درعا وغربها.

ورغم الهدنة في درعا.. ورغم كل الضغوط الدولية لوقف الهجمات عليها يصر نظام الأسد مواصلة الحسم العسكري في الجنوب..

آلة النظام في التصعيد لم تتوقف ودوي القصف لم يهدأ في أنحاء المحافظة التي سقط أبناؤها قتلى بالعشرات.. والنازحون بالآلاف..

القصف، المدعوم من الطيران الروسي، تركز على ريف درعا الشمالي، والشمالي الغربي (نوى) تزامنا مع هجمات مركزة على بلدات ريف درعا الشرقي (الكرك، الحراك، المسيفرة).

مصادر إعلامية أفادت بأن قوات النظام سيطرت أيضا على تل غرب درعا، يطل على الطريق الواصل بين شرق وغرب المحافظة، هذا الطريق الحربي يمتد إلى جنوب مدينة درعا في منطقة تضيق فيها الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة إلى مجرد شريط رفيع على الحدود مع الأردن.

