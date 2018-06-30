الملف السوري على جدول قمة ترمب وبوتين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إنه سيبحث الصراعات في أوكرانيا وسوريا في اجتماعه المزمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر القادم.

وأضاف ترمب في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى نيوجيرسي، أنه سيطرح في الاجتماع أيضا قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.

وكان مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، أعلن، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى عقد قمة قريباً، بين الرئيسين الروسي والأميركي "في بلد ثالث"، بعد المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

والخميس، قال الكرملين إن القمة ستكون في 16 يوليو المقبل في هلسنكي عاصمة فنلندا وأكبر مدنها.

وكان ترمب كلف مستشاره للأمن القومي بالسفر إلى موسكو لطرح إطار هذه القمة المنتظرة بهدف تحسين العلاقات بين البلدين، والتي لم تصل إلى هذا المستوى المتدني منذ الحرب الباردة، على خلفية النزاع السوري والأزمة الأوكرانية، واتهام موسكو بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.