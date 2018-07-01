استئناف مفاوضات درعا بين المعارضة وروسيا

أكد متحدث باسم المعارضة السورية استئناف المحادثات بين الجيش السوري الحر وضباط من الجيش الروسي في جنوب سوريا بعد وساطة أردنية.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى قد أعلنت لـ"الحدث" أن المفاوضات بين الأردن والروس والمعارضة حول التهدئة في جنوب سوريا ما زالت مستمرة.

وقبل ذلك، أبلغ جنرال روسي وفد فصائل المعارضة في الجنوب السوري تسعة مطالب، بينها تسليم كل السلاح ومعبر نصيب مع الأردن، الأمر الذي رفضته الفصائل معولة على تدخل أميركي لـ"تخفيف" الشروط الروسية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، السبت، أن الجنرال الروسي قدم نفسه للمعارضة في ريف درعا باعتباره "ممثلاً للرئيس فلاديمير بوتين".

وكان مفاوضون من المعارضة السورية، قد كشفوا، السبت، أن المعارضة بدأت محادثات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة درعا يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.



وقال المفاوضون، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين، شكلها مقاتلو معارضة في الجنوب، عقدت اجتماعاً تمهيدياً على الحدود الإدارية لمحافظة #السويداء المجاورة.