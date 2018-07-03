أرسلت المال لابنها بسوريا.. فحكم عليها بـ10 سنوات سجنا

حُكم على كريستين ريفيير، والدة متطرف فرنسي أصبح "أميراً" في سوريا التي زارتها ثلاث مرات، بالسجن 10 سنوات الثلاثاء في باريس بتهمة مشاركة أهداف إرهابية وتمويل الإرهاب أيضا.



وأكدت محكمة الاستئناف في باريس العقوبة القصوى التي تقررت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 ضد هذه المرأة التي تبلغ الـ52 من العمر، أي السجن عشر سنوات. وحكم عليها قضاة الاستئناف أيضا هذه المرة بتمويل الإرهاب، لأنها "قامت بتحويل أو سعت إلى تحويل أموال إلى مقاتلين في سوريا".



كريستين ريفيير هي والدة تيلر فيلوس، المقاتل الفرنسي الذي ترقى سريعا في التراتبية المتطرفة. وبدورها، تطرفت كريستين بتأثير من ابنها.



واعتقلت في الثاني من تموز/يوليو 2014 في منزل ابنها البكر، ليروي (30 عاماً) بينما كانت تستعد للتوجه إلى سوريا بعد ثلاث رحلات سابقة.