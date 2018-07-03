الأردن يحذر: عناصر مسلحة مندسة بين النازحين السوريين

أكد الأردن على لسانِ وزيرِ خارجيته، أيمن الصفدي، الاثنين استمرار العمل على تلبية احتياجات النازحين في الجنوب السوري وتنسيق عمليات إيصال المساعدات إليهم عبر الحدود.



كما أشار إلى أن الجيش الأردني ملتزم بإغلاقِ الحدود، تخوفاً من وجود مسلحين مندسين بين النازحين، على الرغم من التزامه بإيصال المساعدات إليهم وتقديم العلاج للجرحى.

يذكر أن الصفدي، سيزور، موسكو اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف، من أجل بحث هدنة في الجنوب السوري بين النظام والمعارضة، أو وقف لإطلاق نار بشروط مغايرة عن شروط اتفاقية خفض التصعيد.



وكان الصفدي، أعلن الاثنين، أن بلاده ستجري محادثات مع روسيا هذا الأسبوع، بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، وتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك.

