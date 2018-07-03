بالصور.. ميليشيا "إيرانية" في معارك درعا

أعلنت ميليشيا أبو الفضل العباس، التابعة لإيران، رسمياً قبل أيام قليلة حضورها في معركة #درعا ، بعد أن سبقها لواء ذو الفقار بالإعلان نفسه.



ونشرت ابو الفضل العباس فيديوهات وصوراً، يبدو فيها ضباط نظام الأسد من حرسه الجمهوري، إلى جانب قائد لواء "أبو الفضل العباس" وعناصره.

وظهر قائد الميليشيا ماهر عجيب جظة والتابع عقائديا ولوجستيا لإيران، وهو في بعض قرى درعا.

وأعلنت صفحة "الحرس الجمهوري- لواء أبو الفضل" على فيسبوك أن قوات حرس الأسد الجمهوري بصحبة "لواء أبو الفضل العباس" قد وصلوا "إلى طفس وداعل" في درعا.









