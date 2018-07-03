بالفيديو.. فتح مقابر في الرقة وبحث عن هوية آلاف الجثث

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة التقنية لمجموعة محلية في مدينة #الرقة في شمال سوريا، المعقل السابق لتنظيم #داعش ، تعمل على فتح المقابر الجماعية والتعرف على أصحاب رفات آلاف الجثث.



وناشدت في تقرير نشرته الاثنين العالم تقديم المساعدة لفريق محلي يعمل من أجل كشف مقابر جماعية في شمال شرق سوريا وتقديم المساعدة التقنية له لحفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات".

وأضافت أنه سيكون لـ"تحديد الأشخاص المفقودين والحفاظ على الأدلة لمحاكمات محتملة في المستقب، آثار على العدالة في سوريا ككل".

9 مقابر جماعية على الأقل

إلى ذلك، أفادت مديرة قسم الطوارئ بالوكالة في المنظمة برايانكا موتابارثي عن وجود "تسع مقابر جماعية على الأقل في مدينة الرقة، في كل منها عشرات الجثث إن لم تكن المئات، ما يجعل استخراج الجثث مهمة غير سهلة".



وأكدت أن المساعدة التقنية ضرورية لتوفير الاجوبة للعائلات وعدم إلحاق الضرر أو "تدمير الأدلة الحاسمة لجهود العدالة المستقبلية".

ويتبع الفريق المحلي لمجلس الرقة المدني، وهو هيئة محلية تتولى إدارة شؤون المدينة منذ سيطرة قوات سوريا الديموقراطية عليها.



وقد أنهى الشهر الماضي انتشال 553 جثة من مقبرة جماعية في ملعب الرشيد. ويعمل حالياً في الكشف عن مقبرة أخرى.



ويسجل الفريق "أسباب الوفاة المحتملة، والإصابات والجنس ولون الشعر والطول واللباس والعمر التقريبي، إذا كان بالإمكان تحديده، وكذلك أي شيء موجود مع الجثة". لكن "نقص المعدات التقنية والخبرة في مجال الطب الشرعي، بالإضافة إلى مرور سبعة أشهر على الأقل منذ الدفن الأولي، جعل عملية تحديد الهوية غير دقيقة وقابلة للخطأ"، وفق المنظمة.



يذكر أنه خلال أكثر من ثلاثة أعوام من سيطرته على المدينة، نفذ التنظيم الإرهابي عمليات قتل وإعدام جماعية. وتقدّر السلطات المحلية مقتل الآلاف خلال معركة استعادة المدينة تم دفن كثيرين منهم على عجل، ومنهم من بقيت جثثهم تحت الأنقاض.



وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا،ً من طرد التنظيم من المدينة في أكتوبر بعد أشهر من المعارك والغارات الكثيفة.

