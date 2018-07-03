درعا.. انفجار عنيف في منطقة خاضعة للنظام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بسماع دوي انفجار عنيف على الأقل، في محيط منطقة المحجة الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، في القطاع الشمالي من ريف #درعا .

وأضاف المرصد أن الانفجارات لم تعرف ما إذا كانت غارات أو غيره، أو الجهة التي تقف وراء ذلك، حيث شوهدت أعمدة دخان تتصاعد في سماء المنطقة، بالتزامن مع استمرار الهدوء في محافظة درعا والذي تخللته سقوط عدة قذائف مدفعية وصاروخية، على أماكن في منطقة #طفس الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من ريف مدينة درعا، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

في حين أفاد ناشطون سوريون بأن الانفجار وقع ضمن مستودعات عسكرية بمنطقة خاضعة للنظام.

