الأردن: نعمل بزخم لمحاصرة الأزمة السورية

شدد وزير الخارجية الأردني الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى تسوية في جنوب سوريا، ومساعدة النازحين من #درعا.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي #لافروف على التزام الأردن بمنطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا. وأضاف أن بلاده سيبقى يعمل مع روسيا بكل زخم لمحاصرة الأزمة السوري.

وفي ما يتعلق بمساعدة النازحين من درعا، شدد على أن الحدود الأردنية ستبقى بوابة لإيصال الدعم للسوريين، مشيراً إلى أن القضية الأساس هي تأمين المواطنين السوريين على أرضهم.

إلى ذلك، أوضح أن الأردن يريد وقفا للنار في جنوب سوريا والحؤول دون أزمة إنسانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه بحث التسوية السورية مع الأردن وفق القرار الأممي. وأضاف "نثمن دور الأردن في الحوار بين الحكومة والمعارضة جنوب سوريا".

وقال "روسيا والأردن يعبران عن قلقهما من التسوية في الشرق الأوسط".

إلى ذلك، حث اللاعبين الدوليين على مساعدة اللاجئين السورين "دون شروط مسبقة"، بحسب تعبيره

