330 ألف نازح من درعا.. والأردن يفتح 3 معابر

أعلنت الحكومة الأردنية، عن فتح 3 معابر على الحدود مع سوريا، اليوم الأربعاء، للإسراع في تمرير المساعدات للنازحين.

وقالت الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، مساء الثلاثاء "إن الحكومة قررت فتح ثلاثة معابر حدودية مع سوريا الأربعاء، بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

ولم تفصح غنيمات عن المعابر التي سيتم فتحها، لكنها أشارت إلى أن 36 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود باتجاه الأراضي السورية، محملة بالمساعدات الإنسانية.

وكان الجيش الأردني أعلن في بيان له عن تخوفه من استغلال #تنظيم_داعش ومتطرفين آخرين لأزمة الفارّين من محافظة #درعا جنوب سوريا. وقال العميد عودة الشديفات، مدير التوجيه المهني في الجيش الأردني، في اتصال مع "الحدث" إن الأردن مستمر بقراره إغلاق حدوده في وجه اللاجئين السوريين، مؤكداً قلق بلاده من تسلل عناصر إرهابية بين اللاجئين في حال دخولهم.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قدرت أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، على حد وصفها.