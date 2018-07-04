جولة مفاوضات جديدة مع الروس.. وفصائل درعا تسلم ردها

أفادت مصادر من المعارضة السورية، بأن مفاوضين بدأوا جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس بشأن اتفاق السلام في جنوب سوريا.

وقال المتحدث باسم مقاتلي المعارضة السورية في الجنوب، إبراهيم الجباوي، مساء الثلاثاء إن مفاوضين من المعارضة بدأوا الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس بشأن اتفاق سلام في جنوب سوريا، يقضي بتسليم الأسلحة الثقيلة لمقاتلي المعارضة والسماح للشرطة العسكرية الروسية بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأوضح أن المعارضة حملت معها إلى طاولة المفاوضات رداً على قائمة المطالب الروسية التي تشمل تسليم الأسلحة وتسوية وضع المسلحين

وتابع قائلاً:" إن مفاوضي المعارضة اتفقوا أيضا على توسيع فريقهم ليضم 12 عضوا بعد أن قرروا ضم محافظة #القنيطرة وبالتالي الذهاب بلجنة تمثل كامل الجنوب."

وسيسعى فريق التفاوض الجديد إلى التغلب على انقسامات المعارضة بشأن المطالب الروسية لتحسين موقفهم والحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب، خاصة وقد أعلن بعض المفاوضين رغبتهم في مواصلة القتال وتوجيههم اتهامات لبعض قادة المعارضة بالخيانة عبر إبرام اتفاقات منفصلة مع الجيش الروسي.

إلى ذلك، ستسعى المعارضة أيضاً لنيل دعم الأردن للحصول على عفو عن آلاف المنشقين عن النظام الذين يفضلون البقاء بالمنطقة، وعرض ممر آمن لمن يرفضون السلام مع النظام.

يذكر أن الناطقة باسم الحكومة الأردنية، كانت كشفت بدروها في وقت سابق الثلاثاء عن عودة المفاوضات بين المعارضة والروس بوساطة أردنية.

