سوريا الديمقراطية تنفي التفاوض مع النظام حول شرق الفرات

نفى الرئيس المشترك لمجلس سورية الديموقراطية، رياض درار، الثلاثاء حصول أي تفاوض مع نظام الأسد حول مصير مناطق شرق الفرات، وذلك بعد ترويج اعلام النظام السوري عن مفاوضات يجريها الأخير عبر وسطاء مع الوحدات الكردية التي تسيطر على شرق الفرات بهدف استعادة بعض المناطق.

لكن في الوقت نفسه، أكد درار عدم الرغبة في مواجهة عسكرية بل فتح مسار تفاوض حقيقي يضمن الديموقراطية وحقوق المكونات، مشككا في وجود إرادة سياسية لدى النظام السوري ليبدأ مرحلة تفاوضية .

وحسب مصادر كردية فإن ما حصل لم يتجاوز تبادل البيانات عبر الاعلام وإن الكرة الآن في ملعب النظام.

كما لفتت تلك المصادر إلى أن التفاوض مع النظام لضمان وحدة سورية، لا يقارن بما فعلته أطراف معارضة بدعمها ما وصفته بالاحتلال التركي.

