سوريا ... مقتل نجل زعيم داعش في حمص

أعلنت وكالة أنباء تابعة لتنظيم داعش، الثلاثاء، أن نجل أبو بكر #البغدادي زعيم التنظيم قتل في مدينة #حمص بسوريا.

وقالت وكالة ناشر نيوز في بيان لها إن" #حذيفة_البدري نجل أبو بكر البغدادي، قُتل في معارك مع قوات النظام السوري والقوات الروسية في #المحطة_الحرارية في حمص".

وكانت ضربة عراقية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في سوريا، بمنطقة #هجين، أسفرت عن مقتل قيادات بينهم ناقل بريد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، أنه تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعاً لقيادات داعش.

وجاء في البيان أن الضربة استهدفت 3 أوكار للعصابات الإرهابية، وهي عبارة عن منازل يربطها خندق مع بعضهم البعض في منطقة هجين داخل الأراضي السورية، وأسفرت العملية حسب المعلومات الاستخبارية عن تدمير الأهداف بالكامل.

وقتل في العملية، وفق البيان، نحو 45 إرهابياً بينهم المشرف على ملف "وزير الحرب" في داعش، و"نائب وزير الحرب" وأحد أمراء الإعلام، و"ناقل بريد "أبو بكر البغدادي"، وأحد أعضاء لجنة المفوضة، قائد شرطة داعش، وإرهابي آخر من أهم القيادات في تنظيم القاعدة سابقاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها القوات العراقية عمليات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا.