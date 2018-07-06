روسيا تعرقل إصدار بيان أممي عن درعا

رفضت #روسيا، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس، أن يصدر المجتمعون بياناً عن الوضع في جنوب غربي #سوريا.



وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن التركيز الحالي هو على المعركة ضد #الإرهاب، رافضاً أي تصريحات للصحافيين.



في الموازاة، أكد دبلوماسيون أن محاولات كثيرة انتهت بلا جدوى كي توافق موسكو على صدور بيان محوره المساعدة الإنسانية جنوب غربي سوريا.



كما نقلت مصادر أخرى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومجمل أعضاء المجلس أظهروا، خلال الاجتماع، وحدة قوية تنديداً بالهجوم العسكري المستمر في محافظة #درعا وتداعياته الإنسانية.



وعلى وقع القصف المستمر وأيام من تبادل الاتهامات بين المعارضة والروس حول الطرف المعرقل للمفاوضات لوقف النار، نجحت الجهود الأردنية بإقناع المعارضة بالعودة إلى المفاوضات لإنهاء القتال، وفق متحدث باسم المعارضة يدعى إبراهيم الجباوي.



وستعقد المحادثات في مدينة بصرى الشام الجنوبية الجمعة، حيث عُقدت أربع جولات سابقة لم تُسفر على اتفاق.



وبحسب مسؤولين في المعارضة، فإن الخلافات الرئيسية تتركز حول تسليم المقاتلين لأسلحتهم وعما إذا كانت ستكون دفعة واحدة أم على مراحل، قبل تسلّم الشرطة العسكرية الروسية المناطق التي يسيطرون عليها.