النظام السوري ينتشر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة فصائل المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، استعادت قوات النظام السيطرة عليه مجدداً بعد توصل فصائل المعارضة لاتفاق تهدئة مع الجانب الروسي، تتوقف على إثره العمليات العسكرية والغارات الجوية.



وأظهرت المشاهد الأولية من معبر نصيب وصول آليات تقل جنوداً للنظام بدؤوا في الانتشار في مرافق المعبر، تمهيداً لإعادة العمل فيه من جديد، لما له من أهمية في تنشيط التجارة مع دول الجوار.

أما ميدانياً، فقد ساد الهدوء الحذر جميع الجبهات في محافظة #درعا، عقب إعلان التوصل لاتفاق تهدئة بين المعارضة وقوات النظام برعاية روسية أردنية.

ويقضي الاتفاق بتسليم مقاتلي المعارضة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل تدريجي، كما سيسمح لعناصر الفصائل المسلحة بتسوية أوضاعهم. أما الذين لا يرغبون في التسوية، فسيتمكنون بموجب هذا الاتفاق من مغادرة درعا إلى إدلب شمال البلاد.

كذلك سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر للمنشقين عن النظام والمتهربين من التجنيد لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى السماح لعودة آلاف النازحين إلى مدنهم وقراهم دون أن يتعرضوا لأي عمليات انتقام وتنكيل من قبل قوات النظام، وفق الاتفاق.