جديد قضية الضحايا الذين سرّب صورهم القيصر

أعلن في ألمانيا عن تأسيس رابطة عائلات قيصر، تضم عائلات الضحايا الذين سرب صورهم اللواء المنشق عن النظام السوري المعروف بقيصر.

وتهدف الرابطة إلى تقديم دعاوى جماعية بحق المسؤولين عن مقتل أبنائهم، أمام المحاكم الأوروبية.

فياسمين فقدت 3 من أشقائها في الحرب السورية، وبقيت هي مع عائلتها وأطفالها تحت القصف ترفض المغادرة أملاً بعودة شقيقها الرابع عقبة الذي اعتقله النظام قبل عامين.

ولكن عندما تسربت صور قيصر، عثرت ياسمين على صورة لشقيقها بين الضحايا.

وقالت: في تلك الفترة كانت تصلنا قصص التعذيب وبشاعتها، نوع التعذيب التي يمارس عليه. جحيم كنا نعيشه قبل أن نعرف أنه مات. وعندما تسمعين هذه القصص تتألمين أكثر.

أما مريم ففقدت ابنها أيهم بعد أن اعتقل من كلية طب الأسنان في جامعة دمشق. ورغم حصولها على شهادة وفاة بأنه قتل بذبحة قلبية، بقيت لعام ونصف تتأمل بأنه حي لأنها لم تتسلم جثته.

وأوضحت مريم الحلاق، والدة أيهم غزول الذي قتل تحت التعذيب، أنها "شعرت بشيء من الراحة لأنه عندما أظهرت صور ملف قيصر، هياكل عظمية وعذابات. عندما رأيت صورته لم تبد عليه علامات الجوع والتعذيب لأنه قتل بعد 6 أيام (من اعتقاله)".

ياسمين ومريم من بين مجموعة صغيرة في المانيا تأكدوا من مقتل أحبائهم بعد أن عثروا على صورهم التي هربت. واليوم تجمعوا في رابطة عائلات قيصر.

وقال يوسف وهبي، من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إن "الهدف من الرابطة المقاضاة، كمجموعة واحدة لتكبر عضوية الرابطة ويكون هناك أكبر عدد ممكن من المدعين وأيضاً هناك أهداف أخرى مثل الضغط للكشف عن مصير المفقودين وتأمين الدعم القانوني والنفسي للعائلات".

ويأملون من خلال هذه الرابطة أن يتمكنوا من جذب أكبر عدد من أهالي الضحايا الـ11 ألفاً الذين سرب قيصر صورهم، علَّ قضيتهم يصبح لها صدى أبعد.