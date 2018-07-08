مناطق غرب درعا توافق على التفاوض مع الروس

بعد يوم من التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم الريف الشرقي و #درعا البلد لقوات النظام السوري والشرطة الروسية، وخروج من لا يرغب بالتسوية من مقاتلي المعارضة إلى الشمال، وافقت مدن وبلدات الريف الغربي لدرعا على التفاوض مع الروس.

وأعطيت مهلة من 48 ساعة للريف الغربي للتشاور من أجل "المصالحة" وتسليم السلاح الثقيل والخفيف على غرار اتفاق الريف الشرقي، وفق مصادر.

كما شكلت بلدات منطقة الجيدور وتشمل انخل ونوى وجاسم ونمر والحارة، بحسب المصادر، وفداً مشتركاً في الساعات الماضية لبدء التفاوض على المنطقة، بعيداً عن محافظة القنيطرة التي لا يزال مصيرها مجهولاً.

يأتي هذا فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن آلاف النازحين داخل محافظة درعا يرفضون العودة إلى قراهم وبلداتهم التي سيطرت عليها قوات النظام، خشية من عدم التزام #روسيا بضماناتها تجاه الأهالي وعدم اعتقالهم، إضافة إلى خشيتهم من تعمد قوات الأسد تجاهل الضمانات الروسية، ووسط مخاوف من اعتقال الشبان المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري.