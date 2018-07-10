خوفا من هجوم للنظام.. نزوح الآلاف من درعا

نزح آلاف #السوريين من مناطق في جنوب خوفا من هجوم لقوات النظام، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والجيب الذي نزح منه السوريون في القطاع الغربي من محافظة #درعا غير مشمول في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته #روسيا مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد.

وأنهى الاتفاق عمليات القصف العنيف التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة، لكن المرصد قال إن سكان تلك المناطق نزحوا "خوفا من عملية قصف جديدة قد تستهدفهم".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "نحو 4 آلاف شخص بينهم مئات الأطفال والمواطنات، نزحوا من مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد في حوض اليرموك في القطاع الغربي من ريف درعا، على الحدود مع الجولان السوري المحتل".

ويسيطر فصيل "جيش خالد بن الوليد" على أقل من 7% من ريف درعا، بحسب مدير المرصد.