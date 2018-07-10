"الحدث" تقف على خط الاشتباكات في ريف الحسكة الجنوبي

في شرقي دير الزور، بدأت معركة عاصفة الجزيرة ، وتتعاون قواتُ التحالف مع قواتِ سوريا الديمقراطية لطردِ داعش.



هذا وخاضت قواتُ سوريا الديمقراطية معاركَ عنيفة لاستعادةِ قضاءِ دشيشة في محافظةِ الحسكة.

كاميرا "الحدث" وقفت على خط الاشتباكات في ريف الحسكة الجنوبي شمال شرق سوريا.

ورصدت آخرُ المواقع التي هزم فيها داعش.

من جانبها منعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لاقليم دير الزور بالتنسيق مع القوات العراقية والحشد الشعبي، من حدوث أي اصطدام او اشتباك واحباط اي محاولة لتسلل او هروب لمقاتلي التنظيم الى داخل العراق.

وتتوالى هزائم داعش في معظم بلدات شمال وشرق سوريا، والتنظيمُ يواجِهُ حِصاراً يَضيقُ بعدَ كل ِمعركة.

وتقدِّرُ مصادرُ في التحالف عددَ مقاتلي داعش هنا بنحو ِخمسةِ آلاف.

يَعتقدون أن القادة َعراقيون ونحو نصفِ المقاتلين أجانب، ينتمون إلى جنسيات روسية وعربية، مثلَ مصر َوتونس والخليج.

فيما زعميهم البغدادي بات محاصراً غربي الفرات.

أحمد الخبيل - قائد مجلس دير الزور العسكر لا يستبعد أن يكون البغدادي محصورا في منطقة غرب نهر الفرات.