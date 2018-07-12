نتنياهو لبوتين: لن نهدد حكم الأسد.. وعليكم بإخراج إيران

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو أبلغ روسيا اليوم الأربعاء بأنإسرائيل لا تنوي تهديد حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد وطلب من موسكو إخراج القوات الإيرانية من سوريا.



ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله لبوتين خلال اجتماع في موسكو "لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد وعليكم بإخراج الإيرانيين".



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن #روسيا تعمل بالفعل على إبعاد القوات الإيرانية من مناطق في سوريا قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وإنها اقترحت بأن تظل على بعد 80 كيلومترا لكن هذا لا يفي بمطلب #إسرائيل بخروجها بشكل تام.



ووفقا لديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل فإن "نتنياهو سيوضح لبوتين أن إسرائيل لن تقبل بالتموضع العسكري لإيران أو التنظيمات الدائرة في فلكها في أي جزء من الأراضي السورية".



كما سيؤكد رئيس الوزراء ضرورة تقيد سورية باتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974 .



كان نتنياهو التقى أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.



وكان نتنياهو صرح مؤخرا بأن زياراته لموسكو تهدف لـ"ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وبالطبع بحث التطورات الإقليمية."



تجدر الإشارة إلى أن قوات النظام السوري، مدعومة من روسيا، شنت عملية جوية وبرية موسعة مؤخرا لاستعادة مناطق في جنوب سورية من سيطرة المعارضة.