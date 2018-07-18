الجثث تملأ الشوارع.. ونظام الأسد يواصل قصف درعا

شنت قوات النظام في #سوريا قصفا وصفته مصادر المعارضة بالهستيري على مدينة نوى شمال غرب #درعا وهي آخر المناطق خارج سيطرته، وذات الكثافة السكانية الأكبر في المحافظة.

وتحدثت بعض المصادر عن عجز المنقذين عن انتشال عشرات الجثث، بينهم أطفال، في ظل القصف المتواصل، بمئات الصواريخ والبراميل المتفجرة والغارات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى الصعوبة البالغة في إسعاف الجرحى أو نقلهم إلى مناطق أخرى، وسط معلومات عن خروج مستشفى في المنطقة عن الخدمة.

وجاء قصف نوى بعد ساعات فقط من عودة آلاف #النازحين إلى المدينة في أعقاب تقارير عن توصل #المعارضة لاتفاق استسلام مع #الجيش_الروسي من شأنه أن يجنب المدينة العمليات العسكرية.