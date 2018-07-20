بوتين: وجهنا ضربة قاضية للإرهاب العالمي في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإرهاب العالمي تلقى ضربةً قاضية في سوريا، واشار بوتين إلى أن عملية أستانا ومخرجات سوتشي تؤسسان لعمليةٍ سياسية حقيقية في سوريا، داعيا إلى تفعيل المساعدة في حل المشاكل الإنسانية في سوريا، مضيفا أن هذا الأمر مهم لسوريا وللمنطقة ولعدد كبير من بلدان العالم، كما أن من شأنه تخفيف ضغط الهجرة على الدول الأوروبية.

ميدانياً، من المنتظر ان تبدأ عملية إجلاء مقاتلي المعارضة من محافظة القنيطرة الى إدلب في الشمال السوري في اعقاب التوصل الى تسوية برعاية روسية حولها.. إعلام النظام السوري افاد بأن عشر حافلات دخلت قريةَ أم باطنة في محافظة القنيطرة لبدء عملية الإجلاء.



وبهذا تكون روسيا قد وضعت يدها على منطقةٍ جديدة في الجنوب السوري، بعد الاتفاق مع فصائل مقاتلة على تسليم منطقة القنيطرة ودخول الشرطة العسكرية الروسية إليها يرافقها عناصرُ من جيش النظام.

