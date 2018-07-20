سوريا..10 حافلات تدخل القنيطرة لإجلاء المعارضة إلى إدلب

من المنتظر ان تبدأ عملية إجلاء مقاتلي المعارضة من محافظة القنيطرة الى إدلب في الشمال السوري في اعقاب التوصل الى تسوية برعاية روسية حولها.. وأفاد إعلام النظام السوري بأن عشر حافلات دخلت قريةَ أم باطنة في محافظة القنيطرة لبدء عملية الإجلاء.



وبهذا تكون روسيا قد وضعت يدها على منطقةٍ جديدة في الجنوب السوري، بعد الاتفاق مع فصائل مقاتلة على تسليم منطقة القنيطرة ودخول الشرطة العسكرية الروسية إليها يرافقها عناصرُ من جيش النظام، حيث أفاد المرصد السوري بالتوصل لاتفاق برعاية روسية حول مصير محافظة #القنيطرة يشمل جميع مناطق المحافظة، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة تحرير الشام "النصرة سابقا".



وقال المرصد إنه جرى التوصل لتفاهم يقضي بخروج جميع الرافضين للاتفاق من مقاتلين ومدنيين آخرين إلى الشمال السوري، إضافة لتسليم السلاح الثقيل والمتوسط عبر مراحل، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدات وقرى القنيطرة، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وعودة النازحين والمهجرين إلى بلداتهم وقراهم.



وكانت قد انتهت، فجر الخميس، عملية إجلاء كافة سكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في #سوريا، واللتين كانت تحاصرهما هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن "البلدتين باتتا خاليتين من السكان تماماً" بعد إجلاء 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام بموجب اتفاق أبرمته روسيا وتركيا، الثلاثاء، ينص على إجلاء كافة سكان البلدتين اللتين حاصرتهما هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في 2015.

