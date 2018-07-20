روسيا: 1.7 مليون سوري سيتمكنون من العودة لمناطقهم قريبا

قالت #وزارة_الدفاع_الروسية إن نحو 1.7 مليون سوري سيتمكنون من العودة لمناطقهم قريباً، مشيرة إلى إرسالها مقترحات مفصلة لأميركا بشأن عودة اللاجئين السوريين.



ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة إنها أرسلت مقترحات مفصلة لواشنطن بشأن تنظيم عودة اللاجئين لسوريا بعد اتفاقات توصل إليها الرئيس فلاديمير #بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد #ترمب.



واجتمع ترمب وبوتين في هلسنكي يوم الاثنين رغم أنه ليس معروفا ما الذي ناقشاه خلال اجتماعها الثنائي هناك. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن أكثر من 1.7 مليون لاجئ سيتمكنون من العودة لسوريا.