تركيا تعلن حدودها مع سوريا مناطق أمنية لـ15 يوماً

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن #تركيا أعلنت حدودها مع #سوريا مناطق أمنية لمدة 15 يوماً وقررت رفع مستوى حماية الحدود عبر زيادة الدوريات الأمنية والعسكرية حتى الثالث من آب/أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تعقب إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إلى قواتها الموجودة في سوريا.

كذلك كشفت تقارير صحافية عن تقديم تركيا ورقة بيضاء من عدة بنود إلى #روسيا بشأن الحل النهائي في إدلب، حيث دعت جميع الفصائل في شمال سوريا إلى مؤتمر عام يعقد خلال أسبوعين لمناقشة مستقبل #إدلب.

ولفتت المصادر إلى أن تركيا ستطلب من الجميع تسليمها السلاح الثقيل والمتوسط لتقوم بجمعه وتخزينه لديها على أن يتم الإعلان عن تأسيس ما يسمى بـ"الجيش الوطني" من جميع الفصائل المسلحة وتأسيس هيئة موحدة للكيانات غير العسكرية تنفذ مهام مدنية وخدمية بإشراف وإدارة تركيا.