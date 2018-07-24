من هي الراحلة مي سكاف المعارضة الشرسة للأسد؟

نعى آلاف السوريين والفنانيين المعارضيين الفنانة الراحلة #مي_سكاف التي توفيت مساء الأحد في العاصمة الفرنسية باريس وجاء خبر وفاة سكاف صادمًا ومفاجئًا للكثيرين الذين تناوبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعرهم بهذه الحادثة.

مي سكاف أيقونة الثورة السورية، الثائرة التي أتاها الموت وهي على قيد الأمل، إحدى أشهر الفنانات المعارضات لنظام الأسد ويعتبرها الكثيرون صوت الحق وثارت مع أبناء شعبها ضد القمع والاستبداد وشاركت في الكثير من التظاهرات المعارضة للنظام.

غادرت مي سكاف البلاد بعد إطلاق سراحها من الاعتقال. وأطلق السوريون المعارضون على سكاف ألقاب "الفنانة الثائرة" و"الفنانة الحرة" و"أيقونة الثورة".

قبل عام ودعت مي سكاف صديقتها فدوى سليمان الثائرة التي قتلها مرض السرطان يومها لم تكن تعلم أن اللقاء سيكون قريباً إلى هذا الحد

آلاف السوريين والفنانين المعارضين نعو الفنانة الراحلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت مي سكاف في دمشق عام 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق وشاركت في العديد من الأدوار المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

رحلت الثائرة السورية ولديها الأمل بأن ترى سوريا حرة ديموقراطية خارج سلطة القمع والحروب.