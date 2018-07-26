سوريا..تعرف على محافظة السويداء التي شهدت تفجيرات دامية

السويداء إحدى المحافظات السورية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من دمشق



تحدها من الغرب محافظة درعا، ومن الشرق البادية السورية والصفا، أما جنوبها فتقع الأردن





تبلغ مساحتها 6550 كلم مربع حيث يمتد طولها من الشمال إلى الجنوب 120 كلم مترا فيما يبلغ عرضها من الشرق إلى الغرب 66 كلم.



تتألف من 3 مناطق هي السويداء وصلخد وشهبا.



وتعتبر المحافظة الثالثة عشر من حيث عدد السكان بتعداد قدره 476 ألف نسمة غالبيتهم من طائفة الموحدين الدروز



منذ اندلاع الثورة السورية آذار 2011 تمكنت محافظة السويداء من تجنب الحرب، وحافظت على نوع من السكون النسبي في منطقة مشتعلة.



لكن مع تقدم فصائل المعارضة المسلحة في درعا جنوبا عند الحدود الغربية للسويداء، أعادت قوات النظام تمركزها في جبل الدروز في المحافظة وباتت تستخدمها كمنطلق للهجمات الصاروخية على ريف درعا.



أما عام 2013 بدا أن الهم الرئيسي للدروز يتمحور حول إيقاف التجنيد الإجباري، أو حصر الخدمة العسكرية للطائفة الدرزية ضمن محافظة السويداء.



إلا أن قوات النظام احتفظت بالمجندين الدروز لا وبل منعت عنهم التسريح بعد انقضاء مدة خدمتهم لتعويض النزيف الحاد الذي تعرض له عناصره والانشقاقات بين صفوفه.

