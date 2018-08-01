إسرائيل تؤكد حقها باستهداف إيران أينما كانت في سوريا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، انسحاب القوات الإيرانية لـ مسافة خمسة وثمانين كيلومترا من مواقعها في الجنوب السوري برعاية روسيا لـ"عدم إزعاج إسرائيل" وفق تعبيره



وقال لافرينتييف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن هذا الاتفاق لا يزال في حيز التنفيذ خاصة بعد أن بدأت إسرائيل بشن ضربات على مواقع منفردة للإيرانيين التي كانت موجودة في هذه الأراضي. وأن الجانب الروسي نسق هذه الخطة مع الطرف الإسرائيلي.



وأوضح المبعوث الروسي موضحا أن قوة من الأمم المتحدة ستنتشر في منطقة فض الاشتباك لمراقبة الحدود وذلك بعد استكمال اعادة تموضع ايران وميليشياتها.

في حين أكد مصدر رسمي إسرائيلي ان إسرائيل أوضحت للروس أنها لن تقبل بأي تواجد ايراني عسكري في سوريا وأن من حقها استهداف أي تواجد كهذا سواء أكان قريباً من الحدود أم بعيداً.