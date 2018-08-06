روسيا تقترح مشاركة فصائل السويداء مع النظام بمحاربة داعش

تقدمت قوات النظام السوري برا من محاورعدة باتجاه بادية السويداء وسط اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش وقصف مدفعي وجوي طال مناطق سيطرة التنظيم .



حيث توجهت قوات النظام باتجاه منطقة الكراع شمال شرق السويداء و منطقة الدياثة عبر محور الشريحي والشبكي.



وحسب اعلام النظام فان قوات النظام ثبتت مواقعها في عدد من تلال البادية وأبرزها تل الرزين ومنطقة غبشة وسط فرار العديد من عناصر داعش باتجاه المناطق الوعرة.



وانضم مسلحون من السويداء وجرمانا والسلمية إلى قوات النظام في العمليات العسكرية المرتقبة ضد داعش.



كما اتجهت فصائل الجيش الحر الذي عقد اتفاقات تسوية مع النظام في درعا، إلى ريف السويداء الشرقي، إضافة إللى مغاوير الصحراء التي وصلت من القلمون الشرقي.



وكانت قوات الأسد استقدمت تعزيزات ضخمة إلى الريف الشرقي للسويداء في الأيام الماضية لبدء عملية عسكرية ضد التنظيم بدعم روسي وسط حديث عن مقترح روسي عبر وسطاء حول التشكيلات المقاتلة في السويداء للمشاركة في المعارك ولا يزال قيد التفاوض..

هذا واقترح الروس بحسب صحيفة "الحياة" على مسلحي السويداء المشاركين في حملة عسكرية يُجهز لها النظام ضد داعش في بادية المدينة التي انطلق منها هجوم عناصر داعش على قرى السويداء الشرقية قبل نحو أسبوعين.



وأوضح مصدر في السويداء لـ "الحياة" انه هناك من يوافق على القتال على عملية مشتركة مع النظام في حين يفضل آخرون حماية القرى الشرقية والمحافظة عموماً من أي هجوم لداعش...

في وقت يرى فريق ثالث أنه بالامكان التعاون مع الروس وفصائل الجيش الحر التي دخلت في مصالحات مع النظام لدحر داعش واستعادة المختطفين من دون مشاركة قوات النظام حتى لا يثبّت مواقعه في المحافظة..

