المعارضة: روسيا لا تستطيع إخراج إيران من جنوب سوريا

شكّك معارضون سوريون في مدى قدرة #روسيا على إخراج النفوذ الإيراني من السويداء والجنوب السوري.

واعتبرت المعارضة أن روسيا قامت بإجراءات "ترقيعية" بدلا من إعادة هيكلة القوات على أساس المبادئ المتفق عليها دولياً.

وبحسب المصادر، فإن الخطة الروسية بدأت بتفعيل عمل الفيلق الخامس، للحد من تغلغل الميليشيات الإيرانية في قوات النظام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفاهمات أوسع مع #إسرائيل والأردن لإخراج إيران.

كما تعتمد خطة الإصلاح الروسية على إسقاط مبدأ المساءلة والمحاسبة في #قوات_النظام.

وتنفذ موسكو خطتها عبر مشاركة فصائل المصالحات في معركة السويداء.

اشتباكات بين النظام وداعش

من جهته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش في باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.

وبحسب المرصد، تترافق الاشتباكات مع قصف صاروخي متواصل من قبل قوات النظام يستهدف محاور القتال ومواقع التنظيم في المنطقة، حيث رصد المرصد السوري تقدمات جديدة في تلال صفا الواقعة في المحور الشمالي الشرقي، وذلك بغطاء صاروخي مكثف.

وفي الأثناء، نفذ تنظيم #داعش هجوما انتحاريا في نقطة تابعة لقوات النظام في البادية الشرقية للسويداء، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين.