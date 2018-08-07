تيمور جنبلاط في موسكو لبحث حماية دروز سوريا

توجه تيمور جنبلاط نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى موسكو لبحث أوضاع الدروز في سوريا وسبل حمايتهم، لا سيما في ظل محاولة #النظام الزج بالدروز في المخاطر لتحقيق مخططاته.

وأوضح جنبلاط أن الجريمة البشعة التي ارتكبها #تنظيم_داعش بحق الدروز قامت بتسهيل من النظام.

وأشار إلى أن الجريمة قد تكون نُفذت بإيعاز من قوات النظام التي تسعى إلى ابتزاز الدروز وإعادة تجنيدهم.

وتأتي زيارة جنبلاط إلى موسكو بعد هجوم داعش على محافظة السويداء، واختطافه عددا من الأهالي وإعدام أحد الأشخاص.

وتتولى موسكو الآن المفاوضات مع داعش بشأن المختطفين.

يذكر أن وفدا روسيا زار السويداء قبل يومين من هجوم داعش، وطالب بسحب الشباب للتجنيد.