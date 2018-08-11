أنباء عن تنسيق بين سوريا الديمقراطية والنظام لاقتحام إدلب

دفعت قوات سورية الديمقراطية وقوات النظام السوري مؤخراً بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق التماس مع فصائل المعارضة في ريف حلب حسب ما ذكره موقع "باس نيوز الكردي"..



وأضاف الموقع أن عشرات الآليات العسكرية التابعة لـ"قسد" توجهت إلى منطقة الكاستيلو والسكن الشبابي القريبتين من دوار ومنطقة الليرمون المحاذية لمناطق سيطرة المعارضة في الريف الغربي لحلب اي في بلدات كفر حمرة وحريتان .اضافة الى ثلاثة آلاف مقاتل ارسلتهم قبل نحو ثلاثة أيام إلى حي الراشدين في مدينة حلب.



وحسب الموقع الكردي فان التنسيق بين قسد وقوات النظام وهذه التحركات الأخيرة تهدف لشن عملية عسكرية ضد المعارضة في بلدات ريف حلب الغربي وإبعادها عن مركز مدينة حلب تمهيداً لمعركتي إدلب وعفرين معا.



يذكر أن قادة أكراد ابدوا استعدادهم الشهر الماضي لخوض معارك مشتركة إلى جانب النظام في إحدى المناطق السورية.