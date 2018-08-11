غارات جوية شمال سوريا تحصد 14 مدنيا

قُتل 14 مدنيا على الاقل واصيب العشرات الجمعة في غارات جوية استهدفت بلدة تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

واستهدفت الغارات بلدة #اورم الكبرى الواقعة غرب محافظة #حلب من دون ان يتمكن المرصد من تحديد ما اذا كانت الضربات قد شنها الطيران السوري ام الروسي.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "أسفرت سلسلة غارات جوية على هذه البلدة عن مقتل 14 مدنيا بينهم ثلاثة اطفال اضافة الى عشرات الجرحى".



وتزامنت هذه الضربات الجوية مع تعرض محافظة #ادلب المجاورة التي تسيطر عليها فصائل معارضة لقصف عنيف الجمعة شنته قوات النظام وحلفاؤها، ما اسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الاقل وفق آخر حصيلة للمرصد.