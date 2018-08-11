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الحدث سوريا

غارات جوية شمال سوريا تحصد 14 مدنيا

المصدر: الحدث.نت
غارة سابقة في سوريا
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قُتل 14 مدنيا على الاقل واصيب العشرات الجمعة في غارات جوية استهدفت بلدة تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

واستهدفت الغارات بلدة #اورم الكبرى الواقعة غرب محافظة #حلب من دون ان يتمكن المرصد من تحديد ما اذا كانت الضربات قد شنها الطيران السوري ام الروسي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "أسفرت سلسلة غارات جوية على هذه البلدة عن مقتل 14 مدنيا بينهم ثلاثة اطفال اضافة الى عشرات الجرحى".

وتزامنت هذه الضربات الجوية مع تعرض محافظة #ادلب المجاورة التي تسيطر عليها فصائل معارضة لقصف عنيف الجمعة شنته قوات النظام وحلفاؤها، ما اسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الاقل وفق آخر حصيلة للمرصد.

كلمات دالّة

#اورم, #حلب, #ادلب

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