اليونيسيف: مليون طفل سوري معرضون للخطر في إدلب

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة #اليونسيف من تعرض نحو مليون طفل سوري للخطر في #إدلب.

وقال مدير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري إن "الحرب على الأطفال في سوريا تعرض مليون طفل للخطر في إدلب وحدها".

وأشار كابالاري إلى تعرض ثلاثة مرافق صحية تدعمها المنظمة لهجمات، اثنان منها تقدم الإغاثة للأطفال والنساء، مشيرا إلى أنه لا يمكن استخدامهما بعد اليوم بسبب الضرر الذي ألحق بهما.

تصعيد عسكري بريف اللاذقية

في الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام صعدت من قصفها المدفعي على بلدات وقرى في ريفي اللاذقية وحماة وتحديدا في جبل الأكراد ووادي الغاب فيما يتخوف ناشطون من استعداد قوات النظام لشن عملية عسكرية على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة هناك.

ولطالما باءت محاولات قوات النظام للسيطرة على هذه المناطق الوعرة بريف اللاذقية بالفشل وتحديدا مثلث سهل الغاب اللاذقية جسر الشغور الذي تسيطر عليه المعارضة.

ويبدو أن هذه المنطقة تشهد الآن تصعيدا متزايدا وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

فقد كثفت قوات النظام من عمليات استهدافها لقرى جسر بيت الراس في سهل الغاب بالتزامن مع قصف متجدد طال مناطق في القطاع الغربي من ريف جسر الشغور كما قرى في جبل الأكراد.

استهداف ينهي أشهرا من الهدوء شهدته جبهات اللاذقية التي تسيطر المعارضة على جزء كبير منها، لكن الآن يبدو أن النظام يرى نفسه قادرا على الحسم هنا بعد سيطرته على درعا وريف دمشق حيث يرجح مراقبون أن يكون التصعيد الذي شهدته اللاذقية خلال الأيام الماضية إعلانا صريحا على قرب معركتها، سيما وأن ناشطين تحدثوا عن استقدام قوات الأسد تعزيزات عسكرية إلى الساحل السوري.