لافروف: الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين السوريين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، الثلاثاء، أن موقف الغرب من اللاجئين السوريين فاجأ موسكو، وأن الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وكان لافروف يتحدث بعد أن أجرى محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، في أنقرة.

من جهته، قال تشاوش أوغلو، إنه يأمل في التوصل لحل بشأن منطقة #إدلب السورية أثناء اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

يشار إلى أن منطقة إدلب الواقعة شمال سوريا هي أكبر جيب لا يزال تحت سيطرة المعارضة.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في التاسع من آب/أغسطس الماضي إلى إجراء مفاوضات عاجلة لتجنب "حمام دم في صفوف المدنيين" في محافظة إدلب.

ويبلغ عدد سكان إدلب نحو 2.5 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من مقاتلي المعارضة والمدنيين الذين تم نقلهم بشكل جماعي من مناطق أخرى سيطرت عليها قوات النظام بعد هجمات مكثفة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ العام 2011 بمقتل أكثر من 300 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.