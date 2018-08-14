لافروف يلتقي نظيره التركي اليوم حول الوضع في إدلب

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، بهدف بلورة موقف مشترك حول سبل تسوية الوضع في إدلب والاقتراح الروسي بإعادة اللاجئين السوريين، إضافة إلى التحضير للقمة الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية بداية الشهر المقبل.

ولم تعلن الخارجية الروسية تفاصيل عن الملفات المطروحة للبحث، واكتفت الناطقة باسم الخارجية الى أن التركيز سينصب على التعاون في سوريا.

يأتي ذلك فيما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ستستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارج برلين يوم السبت المقبل لإجراء محادثات عن الحرب في سوريا والعنف في شرق أوكرانيا وقضايا الطاقة.

وكان آخر اجتماع بين ميركل وبوتين في مايو/أيار في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

