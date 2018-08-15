الأمم المتحدة تدين الهجمات المروعة شمال غرب سوريا

أدانت الأمم المتحدة، الهجمات المروعة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في شمال غربي سوريا مؤخرا.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك، إنه أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 116 مدنيا، كثير منهم من النساء والأطفال في إدلب وحلب وحماة.

وأضاف دوغريك أن منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومتزيز، أدان تلك الهجمات المروعة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية شمال غربي سوريا، وأضاف أن أكثر من 3 ملايين مدني في هذه المنطقة تعرضوا للخطر، كما أنه من المرجح أن تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات

