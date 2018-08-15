الدفاع الروسية: دمرنا 16 طائرة مسيرة باتجاه حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت منذ بداية أغسطس، سلسلة هجمات نفذها "مسلحون" على قاعدة حميميم في سوريا.



وأكدت الوزارة أن قواتها أسقطت 16 طائرة مسيرة أطلقت باتجاهها من قبل التشكيلات المسلحة.



وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدره مدير مركز مصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، إن الطائرات أطلقت من أراضٍ قالت إنها تابعة للمعارضة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة #إدلب باتجاه قاعدة حميميم للقوات الجوية الفضائية الروسية.



وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد اتهم "جبهة النصرة" بأنها تقوم بأعمال عدائية، وترسل طائرات مسيرة إلى قاعدة حميميم.