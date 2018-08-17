واشنطن: باقون في سوريا حتى إكمال هزيمة داعش

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أنها باقية في سوريا وستركز على هزيمة تنظيم داعش.



وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إنه لن يتم تقديم أي تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا قبل بدء عملية سياسية "جادة ولا رجعة فيها" بقيادة الأمم المتحدة، وذلك مع قيام الولايات المتحدة بإعادة توجيه ملايين الدولارات من التمويل المخصص لإرساء الاستقرار بالمناطق المستردة من تنظيم داعش في سوريا لأغراض أخرى.



وأعلنت الوزارة أيضاً أنه تم تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق جيم جيفري مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية مايك بومبيو معنياً بالإشراف على المحادثات بخصوص انتقال سياسي في سوريا.



وقالت الخارجية إن التوتر مع تركيا لم يؤثر على العمليات المشتركة في منطقة منبج السورية.