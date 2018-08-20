لبنان: المبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين "ناجحة"

قال جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني إن بلاده تؤيد كامل المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين، وتراها مبادرة "ناجحة".



وأضاف باسيل في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره وزير خارجية روسيا أن #لبنان طرح بعض المبادرات التي تشجع على عودة اللاجئين السوريين.



وأشار باسيل إلى أنه على حكومة النظام في سوريا تشجيع عودة اللاجئين من خلال مبادرات مختلفة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن فتح سبعة معابر جديدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بينها بحري وجوي، وذلك بعد توقعات بارتفاع وتيرة تدفق اللاجئين خلال الفترة المقبلة.



وتشمل المعابر الجديدة معبر صالحية البري في محافظة #دير_الزور، ومعبر بانياس البحري في محافظة طرطوس، والمعبر في #مطار_دمشق الدولي.



وخلال العام الماضي، أعاد لبنان ما لا يقل عن 10 آلاف نازح ومسلح سوري. إضافة إلى ذلك، منعت الولايات المتحدة مؤخراً دخول السوريين الفارين من الحرب، بينما هناك أصوات تطالب بإعادة اللاجئين من ألمانيا والدنمارك.

