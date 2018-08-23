روسيا تدعو لسحب كل القوات الأجنبية في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية في سوريا، والتي لم تتلق دعوةً من نظام بشار الأسد، في إشارة للقوات الأميركية.



وجاءت تصريحات لافروف كرد على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، حول ضرورة انسحاب إيران من سوريا.



كما اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في محافظة إدلب السورية.



وكان بولتون قد اعتبر أن روسيا "عالقة" في #سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. وشدد على أنه: على إيران الانسحاب من سوريا.



وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز": "مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير #داعش والتصدي لتهديد إرهاب داعش المستمر والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية.. وهذا هو ما يبقينا هناك".



كذلك أضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، الذي التقى نظيره الأميركي، دونالد #ترمب، بهلسنكي في 16 يوليو/تموز، أبلغ الولايات المتحدة بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا.