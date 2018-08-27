أردوغان: نتعهد بتحقيق السلام والأمن في سوريا والعراق

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بتحقيق السلام والأمن في العراق ومناطق سورية ليست تحت السيطرة التركية، قائلاً إنه سيتم القضاء على ما أسماها بـ"المنظمات الإرهابية" في تلك المناطق.

ونفذت تركيا عمليتين عبر الحدود مع سوريا حتى الآن وأقامت عدداً من نقاط المراقبة العسكرية في منطقة إدلب بشمال سوريا.

أردوغان كان يتحدث في موس بجنوب شرق البلاد‭‭‭‭‭‭.

وربط أردوغان الصراعات الإقليمية وأزمة العملة الحالية في تركيا، والتي وصفها بأنها "حرب اقتصادية"، بمحاولات سابقة لغزو الأناضول، محذراً من أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.

وقال: "لا تنسوا، الأناضول جدار وإذا انهار هذا الجدار لن يكون هناك شرق أوسط أو أفريقيا أو آسيا الوسطى أو البلقان أو القوقاز".

وهبطت الليرة التركية نحو 40% منذ بداية العام، وسط قلق المستثمرين من إحكام أردوغان قبضته على السياسة النقدية والخلاف المتصاعد مع الولايات المتحدة، مما فرض ضغوطاً على العملة التركية.

واتهمت أنقرة واشنطن باستهداف تركيا بسبب مصير القس الأميركي أندرو برانسون الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها.