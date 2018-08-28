ميركل وترمب يعربان عن القلق بشأن التطورات في سوريا

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن المستشارة والرئيس الأميركي دونالد ترمب عبرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لاسيما الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب.

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في بيان مساء يوم الاثنين "روسيا مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة بشأن النظام السوري والحيلولة دون حدوث المزيد من التصعيد".

وقال المتحدث دون الخوض في تفاصيل إن الزعيمين تحدثا أيضاً بشأن الوضع في أوكرانيا ودول غرب البلقان والتجارة.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن وزارة الدفاع قولها الاثنين إنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط، استعداداً لما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجهها لقوات النظام السوري.

وأشار الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف إلى أن المدمرة الأميركية روس المسلحة بصواريخ موجهة دخلت البحر المتوسط في 25 آب/أغسطس، وهي مزودة بما قدّر بأنه 28 صاروخاً من طراز توماهوك القادر على ضرب أي هدف في سوريا، وفق الوكالات.