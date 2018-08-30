واشنطن تنفي تقارير عن زيارة مسؤولين أميركيين لدمشق

بعد أن نقلت وكالة رويترز عمن قالت إنهما اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكيين قيامهم بزيارة إلى #دمشق في يونيو الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة إن تلك الأخبار غير صحيحة.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت "لا يعبر (التقرير) عن أي حقيقة نعلمها بالتأكيد... اطلعنا على التقرير. لا يعبر عما تتبعه الحكومة الأميركية في هذه المرحلة... لست على علم بأي اجتماع مثل هذا".

وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما، قولهما إنه يوجد "حوار متواصل مع أعضاء من نظام الأسد" بشأن طرد تنظيم #داعش من سوريا واستخدام دمشق للأسلحة الكيماوية ومخزونها من تلك الأسلحة بما في ذلك الكلور وكذلك مصير الصحفي أوستين تايس الذي يعتقد المسؤولون أنه محتجز لدى دمشق أو حلفائها."

كما نقلت عن مسؤول في فصائل داعمة لرئيس النظام السوري بشار الأسد الثلاثاء إن وفدا أميركيا يضم مسؤولين في مجالي الأمن والمخابرات زار دمشق في يونيو، والتقى مع رئيس "مكتب الأمن السوري"، #علي_مملوك .