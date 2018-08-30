وزير خارجية الأسد: الهدف الرئيسي في إدلب جبهة النصرة

قال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، الخميس، إن الهدف الرئيسي في إدلب سيكون مقاتلي جبهة النصرة.



واعتبر المعلّم، في مؤتمر صحافي من موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف أن "الغرب يريد القيام بعدوان ثلاثي على سوريا لإنقاذ جبهة النصرة"، وفق قوله.



كما اعتبر أن الوجود الأميركي في سوريا عدواني وغير شرعي، في حين تتواجد عشرات الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، منها الإيرانية.



وفي حين تحدث عن وجود أجنبي، قال المعلّم إن لروسيا الأولوية في برنامج إعادة سوريا.



وقال الوزير إن "النصرة اعتقلت جماعات المصالحة المحلية"، مدعياً أنه "تم اختطاف 44 طفلاً من إدلب لتمثيل مسرحية الكيمياوي"، كما قال.

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وزعم أن "المخابرات البريطانية أنشأت منظمة الخوذ البيضاء وتفبرك معهم ضربة كيمياوية".



إلى ذلك، بحث المعلّم ولافروف جهود إعادة اللاجئين السوريين. وأشار الوزير إلى أنه "فتحنا معبر أبو الظهور وتفاعلنا مع المصالحة المحلية لتجنيب المدنيين المعارك".



وقال المعلّم إن موسكو كانت مركزاً للاتصالات الإقليمية بشأن سوريا، داعياً المجتمع الدولي لتوحيد الصف لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.



من جهته، قال لافروف إن الخوذ البيضاء تعدّ لمسرحية لاستخدام الكيمياوي لإدانة النظام السوري.



وأضاف أن روسيا مستعدة لزيادة مساهماتها لتأمين ظروف آمنة ومستقرة للعائدين، وقال "نشارك المجتمع الدولي رؤيته بضرورة عودة اللاجئين إلى سوريا".



وأوضح الوزير الروسي أن نظيره السوري أفاده بمخططات لعودة اللاجئين.