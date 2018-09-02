سوريا.. قتيلان وجرحى بانفجارات مطار المزة العسكري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بمقتل اثنين وجرح 11 آخرين بانفجارات هزت مطار المزة العسكري قرب العاصمة دمشق.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا تصاعد النيران من مطار المزة نتيجة انفجار مصدره مجهول.

وذكرت تقارير محلية أن ألسنة اللهب التهمت أجزاء من مطار المزة، فيما تحدث المرصد عن "استهداف صاروخي إسرائيلي" محتمل، بينما نقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن الأمر يتعلق بانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي.

من جهة أخرى، وتزامناً مع المحادثات التي يجريها وفد أميركي في المنطقة حول سوريا لا سيما ملف إدلب، أفادت أنباء بوضع البنتاغون قائمة أهداف في حال تم استخدم الكيمياوي.

ونشطت الدبلوماسية الأميركية في الكواليس لتحذير موسكو التي اتهمت في الماضي بغض الطرف حيال استخدام النظام أسلحة كيمياوية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أوفد مساعد نائب وزير الخارجية، جيمس جيفري، ومسؤول الملف السوري، جول روبان، إلى إسرائيل وتركيا والأردن، حاملاً معه 4 رسائل تتضمن الإسراع في محاربة الإرهابيين، إضافة إلى تجنب كارثة إنسانية في المحافظة.

كذلك سيناقش الوفد ملف ربط مستقبل إدلب بالعملية السياسية، والتزام الخط الأحمر بالنسبة لاستخدام السلاح الكيمياوي.

ولا تزال المفاوضات الروسية التركية مستمرة في أنقرة لحسم هذا الملف ووضع خطة قبل القمة الروسية - التركية - الإيرانية بطهران في السابع من الشهر الحالي.

ويتوقع أن يجري الوفد الأميركي في أنقرة مراجعة لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بمنبج بعد تسيير دوريات مشتركة وقرب الاتفاق على تشكيل مجلس محلي للمدينة.