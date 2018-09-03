قوات النظام السوري تنتظر الأوامر لمهاجمة إدلب

قالت مصادر مطلعة بأن قوات النظام تنتظر الأوامر لبدء الهجوم على إدلب، مشيرة إلى أن النظام حشد عسكريا على جميع الجبهات لإطلاق الهجوم في أرياف حماة الجنوبي الغربي، وإدلب الشرقي والغربي، وحلب الغربي والجنوبي بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".



وأتمت قوات النظام استعداداتها في ريف اللاذقية الشرقي للهجوم على مناطق المعارضة، يصل منها إلى جسر الشغور بريف إدلب الغربي.



من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تأخير انطلاق الهجوم يعود بشكل أساسي إلى البحث عن حل تركي يرضي جميع الأطراف ويمكن أن يجنب المعركة في المنطقة الشمالية، اضافة الى مساع روسية للتوصل الى تسوية مع فصائل الشمال ايضا



وتُجري فصائل المعارضة عمليات تحصين وحفر أنفاق وخنادق في محاولة لإعاقة أي تقدم مستقبلي للنظام، تزامنا مع نزوح مدنيين نحو مناطق سيطرة القوات التركية في عفرين.