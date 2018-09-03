لافروف: لن نقبل الوضع في إدلب السورية لأجل غير مسمى

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تقبل الوضع في محافظة إدلب السورية لأجل غير مسمى.

ونسبت وكالة "إنترفاكس" إلى لافروف قوله أمام طلاب جامعيين في موسكو إن لحكومة النظام السوري، حليفة موسكو، كل الحق في القضاء على المسلحين في المحافظة الشمالية.

تأتي التصريحات بعد يومين من تصريحات مماثلة للافروف حول إدلب، حيث قال إن المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية في إدلب.

وقال لافروف إن حكومة النظام السوري لها كامل الحق في تعقب من سمّاهم "الإرهابيين" وإخراجهم من إدلب، فيما يشبه الضوء الأخضر لشن النظام السوري عملية عسكرية في إدلب.

وأضاف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا تجري لحظة بلحظة وإن موسكو لا تعتزم إخفاء تحركاتها هناك.